Прем'єр Чехії Фіала висловив підтримку Україні та відкинув будь-яку форму російської агресії
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала з послом України в Чеській Республіці Євгеном Перебийнісом 31 січня обговорили двосторонні відносини та кризу на українсько-російському кордоні. Про це повідомляє УНН із посиланням на Twitter Фіали.
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"Я зустрівся з українським послом Євгеном Перебійносом, щоб обговорити відносини між нашими країнами та кризу на українсько-російському кордоні. Я запевнив пана посла, що Чехія повністю підтримує Україну та відкидає будь-які форми російської агресії проти його країни", — написав Петр Фіала.
Sešel jsem se s ukrajinským velvyslancem Jevhenem Perebyjnisem, abychom společně probrali vztahy našich zemí a krizi na ukrajinsko-ruské hranici.
Pana velvyslance jsem ujistil, že Česká republika stojí plně za Ukrajinou a odmítáme jakoukoliv formu ruské agrese proti jeho zemi. pic.twitter.com/VYv7Jf5HZu
Додамо
За даними Radio Prague International, 1 лютого Рада державної безпеки Чехії на першому засіданні після призначення уряду Петра Фіали обговорить можливі наслідки російської агресії проти України.
Контекст
Країни Заходу останнім часом звертають особливу увагу на нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового вторгнення Росії та посилення російської дезінформації.
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов наприкінці минулого року повідомив, що 122 тис. російських військових перебувають на відстані 200 км та 143,5 тис. військових за 400 км від російсько-українського кордону.
Головна вимога глави Кремля полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що НАТО не розширюватиметься далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.