Прем'єр Бельгії підтвердив розслідування щодо можливого використання бельгійської зброї в рф
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. Прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо підтвердив, що бельгійське міноборони та розвідка розпочали розслідування і звернеться до України за роз'ясненнями щодо повідомлень про те, що зброя бельгійського виробництва нібито використовувалися антикремлівськими силами для боротьби з російськими військами на західному кордоні росії, передає УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
У суботу газета Washington Post повідомила, що антикремлівські бійці у бєлгородській області нібито використовували тактичні машини, надані Україні Сполученими Штатами і Польщею, і мали на озброєнні гвинтівки, виготовлені в Бельгії та Чехії.
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"Наше міністерство оборони та його розвідувальні органи розпочали розслідування і просять надати інформацію, щоб визначити, що саме сталося", - заявив прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо в ефірі бельгійської радіостанції Radio 1.
"Європейська зброя постачається в Україну за умови, що вона буде використовуватися на українській території з метою захисту цієї території. І ми маємо суворий контроль, щоб переконатися, що це так", - сказав він.
Де Кроо відмовився коментувати можливі наслідки, якщо ці повідомлення підтвердяться.
"Ми не повинні забігати наперед. Але ми аналізуємо ситуацію і поставимося до цього дуже серйозно", - сказав прем'єр-міністр країни.
Доповнення
Як раніше повідомляв УНН, Бельгія вимагає пояснити можливе використання своєї зброї антипутінськими збройними формуваннями для рейду на бєлгородську область рф.