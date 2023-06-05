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Прем'єр Бельгії підтвердив розслідування щодо можливого використання бельгійської зброї в рф

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 червня. УНН. Прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо підтвердив, що бельгійське міноборони та розвідка розпочали розслідування і звернеться до України за роз'ясненнями щодо повідомлень про те, що зброя бельгійського виробництва нібито використовувалися антикремлівськими силами для боротьби з російськими військами на західному кордоні росії, передає УНН з посиланням на Reuters.

Прем'єр Бельгії підтвердив розслідування щодо можливого використання бельгійської зброї в рф

Деталі

У суботу газета Washington Post повідомила, що антикремлівські бійці у бєлгородській області нібито використовували тактичні машини, надані Україні Сполученими Штатами і Польщею, і мали на озброєнні гвинтівки, виготовлені в Бельгії та Чехії.

Цитата

"Наше міністерство оборони та його розвідувальні органи розпочали розслідування і просять надати інформацію, щоб визначити, що саме сталося", - заявив прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо в ефірі бельгійської радіостанції Radio 1.

"Європейська зброя постачається в Україну за умови, що вона буде використовуватися на українській території з метою захисту цієї території. І ми маємо суворий контроль, щоб переконатися, що це так", - сказав він.

Де Кроо відмовився коментувати можливі наслідки, якщо ці повідомлення підтвердяться.

"Ми не повинні забігати наперед. Але ми аналізуємо ситуацію і поставимося до цього дуже серйозно", - сказав прем'єр-міністр країни. 

Доповнення

Як раніше повідомляв УНН, Бельгія вимагає пояснити можливе використання своєї зброї антипутінськими збройними формуваннями для рейду на бєлгородську область рф.

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