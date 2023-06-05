Премьер Бельгии подтвердил расследование относительно возможного использования бельгийского оружия в рф

Детали

В субботу газета Washington Post сообщила, что антикремлевские бойцы в белгородской области якобы использовали тактические машины, предоставленные Украине Соединенными Штатами и Польшей, и имели на вооружении винтовки, изготовленные в Бельгии и Чехии.

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"Наше министерство обороны и его разведывательные органы начали расследование и просят предоставить информацию, чтобы определить, что именно произошло", - заявил премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо в эфире бельгийской радиостанции Radio 1.

"Европейское оружие поставляется в Украину при условии, что оно будет использоваться на украинской территории с целью защиты этой территории. И мы имеем строгий контроль, чтобы убедиться, что это так", - сказал он.

Де Кроо отказался комментировать возможные последствия, если эти сообщения подтвердятся.

"Мы не должны забегать наперед. Но мы анализируем ситуацию и отнесемся к этому очень серьезно", - сказал премьер-министр страны.

Дополнение

Как ранее сообщал УНН, Бельгия требует объяснить возможное использование своего оружия антипутинскими вооруженными формированиями для рейда на белгородскую область рф.