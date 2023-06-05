Премьер Бельгии подтвердил расследование относительно возможного использования бельгийского оружия в рф
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июня. УНН. Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо подтвердил, что бельгийское минобороны и разведка начали расследование и обратиться к Украине за разъяснениями относительно сообщений о том, что оружие бельгийского производства якобы использовались антикремлевскими силами для борьбы с российскими войсками на западной границе россии, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
В субботу газета Washington Post сообщила, что антикремлевские бойцы в белгородской области якобы использовали тактические машины, предоставленные Украине Соединенными Штатами и Польшей, и имели на вооружении винтовки, изготовленные в Бельгии и Чехии.
Цитата
"Наше министерство обороны и его разведывательные органы начали расследование и просят предоставить информацию, чтобы определить, что именно произошло", - заявил премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо в эфире бельгийской радиостанции Radio 1.
"Европейское оружие поставляется в Украину при условии, что оно будет использоваться на украинской территории с целью защиты этой территории. И мы имеем строгий контроль, чтобы убедиться, что это так", - сказал он.
Де Кроо отказался комментировать возможные последствия, если эти сообщения подтвердятся.
"Мы не должны забегать наперед. Но мы анализируем ситуацию и отнесемся к этому очень серьезно", - сказал премьер-министр страны.
Дополнение
Как ранее сообщал УНН, Бельгия требует объяснить возможное использование своего оружия антипутинскими вооруженными формированиями для рейда на белгородскую область рф.