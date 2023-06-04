Бельгія розслідуватиме можливе використання її зброї на території рф
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. Міністр оборони Бельгії Людивін Дедондер та міністр закордонних справ Хаджа Лахбіб заявили про те, що розслідуватимуть застосування бельгійської зброї, поставленої на територію України, пише УНН з посиланням на матеріали Het Laatste Nieuws.
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"Надійне джерело" ЗМІ повідомило, що міністерка оборони й закордонних справ Бельгії Людівін Дедондер та Хаджа Лябіб якнайшвидше зв'яжуться з українською владою, щоб отримати роз'яснення ситуації.
Бельгія вимагає пояснити використання своєї зброї використовували антипутінські збройні формування для рейду на бєлгородську область рф.
Зокрема, йдеться про броньовані машини з посиленим протимінним захистом класу MRAP, а також гвинтівки виробництва Чехії та Бельгії і щонайменше один протитанковий гранатомет AT-4, яким часто користуються американські та загалом західні військові.
Інформацію про використання західної зброї в атаці на прикордонні підтвердили спецслужби США.