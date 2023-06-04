Бельгия будет расследовать возможное использование ее оружия на территории рф

Детали

"Надежный источник" СМИ сообщил, что министр обороны и иностранных дел Бельгии Людивин Дедондер и Хаджа Лябиб как можно быстрее свяжутся с украинскими властями, чтобы получить разъяснения ситуации.

Бельгия требует объяснить использование своего оружия использовали антипутинские вооруженные формирования для рейда на белгородскую область рф.

В частности, речь идет о бронированных машинах с усиленной противоминной защитой класса MRAP, а также винтовках производства Чехии и Бельгии и по меньшей мере одном противотанковом гранатомете AT-4, которым часто пользуются американские и в целом западные военные.

Информацию об использовании западного оружия в атаке на пограничные подтвердили спецслужбы США.