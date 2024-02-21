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Прем'єр-міністр Молдови: Росія не може відкрито напасти через опір України, натомість веде гібридну війну

Прем'єр-міністр Молдови: Росія не може відкрито напасти через опір України, натомість веде гібридну війну

Київ • УНН

 • 132493 перегляди

Прем'єр-міністр Молдови заявив, що хоча Росія не може відкрито напасти на Молдову військовим шляхом через опір України, Москва веде гібридну війну проти Кишинева за допомогою дезінформації, кібератак і фінансування злочинних угруповань.

Росія прагне, але не може відкрито атакувати Молдову військовим шляхом через опір України, тому Москва веде гібридну війну проти Кишинева. Про це у вівторок, 20 лютого, заявив прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан, повідомляє PRO TV Chisinau, передає УНН.

Деталі

Важлива річ, на якій я хочу наголосити, це те, що сьогодні Росія не може напасти на нас у військовому відношенні, і це пов'язано з Україною

 сказав чиновник.

У той же час, він зауважив, що Росія веде гібридну війну проти Молдови. Він уточнив, що має на увазі дезінформацію, кібератаки, фінансування злочинних угруповань, які втручаються в політику і намагаються дестабілізувати країну.

Прем'єр додав, те, що Україна отримала велику перевагу у Чорному морі, зменшило шанси для Молдови бути атакованими з моря.

Ба більше, ми бачимо, що військова промисловість Європи та України нарощує свої потужності

сказав Речан.

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Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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