Премьер-министр Молдовы: Россия не может открыто напасть из-за сопротивления Украины, зато ведет гибридную войну
Киев • УНН
Премьер-министр Молдовы заявил, что хотя Россия не может открыто напасть на Молдову военным путем из-за сопротивления Украины, Москва ведет гибридную войну против Кишинева с помощью дезинформации, кибератак и финансирования преступных группировок.
Россия стремится, но не может открыто атаковать Молдову военным путем из-за сопротивления Украины, поэтому Москва ведет гибридную войну против Кишинева. Об этом во вторник, 20 февраля, заявил премьер-министр Молдовы Дорин Речан, сообщает PRO TV Chisinau, передает УНН.
Детали
Важная вещь, которую я хочу подчеркнуть, это то, что сегодня Россия не может напасть на нас в военном отношении, и это связано с Украиной
В то же время, он заметил, что Россия ведет гибридную войну против Молдовы. Он уточнил, что имеет в виду дезинформацию, кибератаки, финансирование преступных группировок, которые вмешиваются в политику и пытаются дестабилизировать страну.
Премьер добавил, то, что Украина получила большое преимущество в Черном море, уменьшило шансы для Молдовы быть атакованными с моря.
Более того, мы видим, что военная промышленность Европы и Украины наращивает свои мощности
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Премьер-министр Молдовы: Россия не может открыто напасть из-за сопротивления Украины, зато ведет гибридную войну
Премьер-министр Молдовы заявил, что хотя Россия не может открыто напасть на Молдову военным путем из-за сопротивления Украины, Москва ведет гибридную войну против Кишинева с помощью дезинформации, кибератак и финансирования преступных группировок.
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