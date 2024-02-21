Премьер-министр Молдовы: Россия не может открыто напасть из-за сопротивления Украины, зато ведет гибридную войну

Россия стремится, но не может открыто атаковать Молдову военным путем из-за сопротивления Украины, поэтому Москва ведет гибридную войну против Кишинева. Об этом во вторник, 20 февраля, заявил премьер-министр Молдовы Дорин Речан, сообщает PRO TV Chisinau, передает УНН.

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Важная вещь, которую я хочу подчеркнуть, это то, что сегодня Россия не может напасть на нас в военном отношении, и это связано с Украиной сказал чиновник.

В то же время, он заметил, что Россия ведет гибридную войну против Молдовы. Он уточнил, что имеет в виду дезинформацию, кибератаки, финансирование преступных группировок, которые вмешиваются в политику и пытаются дестабилизировать страну.

Премьер добавил, то, что Украина получила большое преимущество в Черном море, уменьшило шансы для Молдовы быть атакованными с моря.

Более того, мы видим, что военная промышленность Европы и Украины наращивает свои мощности сказал Речан.

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