Премьер-министр Молдовы: Россия не может открыто напасть из-за сопротивления Украины, зато ведет гибридную войну

Эксклюзив
рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш
  •  113200 просмотра

рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш

Эксклюзив
Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа
  •  126744 просмотра

Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа

Эксклюзив
Может быть элементом мягкого шантажа - эксперт об информационной атаке на Минобороны и ДОТ
  •  127396 просмотра

Может быть элементом мягкого шантажа - эксперт об информационной атаке на Минобороны и ДОТ

Эксклюзив
Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник
19.02.24  •  166418 просмотра

Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник

Юрист о формировании санкционных списков: стоит задать вопрос, что важнее - новость о том, как наказали лиц, несущих угрозу, или реальное определение, кто является угрозой
19.02.24  •  272622 просмотра

Юрист о формировании санкционных списков: стоит задать вопрос, что важнее - новость о том, как наказали лиц, несущих угрозу, или реальное определение, кто является угрозой

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 3,2 тыс. грузовиков
18.02.24  •  206333 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 3,2 тыс. грузовиков

Эксклюзив
Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению
16.02.24  •  320803 просмотра

Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению

Эксклюзив
Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году
16.02.24  •  370079 просмотра

Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году

Эксклюзив
Ремонт "синей ветки" столичного метро: на каком этапе работы
16.02.24  •  287609 просмотра

Ремонт "синей ветки" столичного метро: на каком этапе работы

Эксклюзив
На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко
15.02.24  •  291487 просмотра

На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
Премьер-министр Молдовы: Россия не может открыто напасть из-за сопротивления Украины, зато ведет гибридную войну

Премьер-министр Молдовы: Россия не может открыто напасть из-за сопротивления Украины, зато ведет гибридную войну

Киев  •  УНН

21 февраля 2024, 02:05  •  705 просмотра

Read in English

Премьер-министр Молдовы заявил, что хотя Россия не может открыто напасть на Молдову военным путем из-за сопротивления Украины, Москва ведет гибридную войну против Кишинева с помощью дезинформации, кибератак и финансирования преступных группировок.

Россия стремится, но не может открыто атаковать Молдову военным путем из-за сопротивления Украины, поэтому Москва ведет гибридную войну против Кишинева. Об этом во вторник, 20 февраля, заявил премьер-министр Молдовы Дорин Речан, сообщает PRO TV Chisinau, передает УНН.

Детали

Важная вещь, которую я хочу подчеркнуть, это то, что сегодня Россия не может напасть на нас в военном отношении, и это связано с Украиной

 сказал чиновник.

В то же время, он заметил, что Россия ведет гибридную войну против Молдовы. Он уточнил, что имеет в виду дезинформацию, кибератаки, финансирование преступных группировок, которые вмешиваются в политику и пытаются дестабилизировать страну.

Премьер добавил, то, что Украина получила большое преимущество в Черном море, уменьшило шансы для Молдовы быть атакованными с моря.

Более того, мы видим, что военная промышленность Европы и Украины наращивает свои мощности

сказал Речан.

Похожий на "Герань-2": на юге Молдовы вблизи границы с Украиной нашли фрагменты беспилотника17 февраля 2024, 17:42 • 29575 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ВойнаПолитика
kyshynivКишинев
chyornoe-moreЧерное море
ukrainaУкраина
moldovaМолдова
Прем'єр-міністр Молдови: Росія не може відкрито напасти через опір України, натомість веде гібридну війну
Prime Minister of Moldova: Russia cannot openly attack due to Ukraine's resistance, instead waging hybrid war
Новости по теме

Премьер-министр Молдовы: Россия не может открыто напасть из-за сопротивления Украины, зато ведет гибридную войну

Премьер-министр Молдовы заявил, что хотя Россия не может открыто напасть на Молдову военным путем из-за сопротивления Украины, Москва ведет гибридную войну против Кишинева с помощью дезинформации, кибератак и финансирования преступных группировок.

Война •   •  705 просмотра
Премьер-министр Молдовы: Россия не может открыто напасть из-за сопротивления Украины, зато ведет гибридную войну

ИИ научился предсказывать симпатию на первом свидании

Алгоритм искусственного интеллекта, разработанный американскими учеными, может предсказать симпатию между двумя людьми на первом свидании, анализируя их пульс, дыхание и потоотделение во время разговора.

Общество •   •  960 просмотра
ИИ научился предсказывать симпатию на первом свидании

Украина стремится расширить "дроновую коалицию" с союзниками и привлечь туда 20 стран

Украина стремится расширить свою коалицию военных беспилотников с союзниками до более чем 20 стран, чтобы поставлять больше беспилотников, сотрудничать в области технологий и укреплять свои вооруженные силы против меняющейся тактики противника.

Война •   •  1672 просмотра
Украина стремится расширить "дроновую коалицию" с союзниками и привлечь туда 20 стран

Хуситы заявили, что сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper у берегов Йемена

Хуситы утверждают, что сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper у побережья Йемена.

Новости Мира •   •  1786 просмотра
Хуситы заявили, что сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper у берегов Йемена

Первая группа украинских пилотов завершит обучение F-16 США до лета

Первая группа из четырех украинских пилотов завершит обучение на истребителе F-16 до лета, сообщает Национальная гвардия Аризоны.

Война •   •  3978 просмотра
Первая группа украинских пилотов завершит обучение F-16 США до лета

В Латвии и Эстонии задержали россиян по подозрению в работе на спецслужбы

Граждане России были задержаны в Латвии, Эстонии и Литве по подозрению в причастности к разведывательным операциям и антигосударственной деятельности в пользу российских властей.

Политика •   •  4045 просмотра
В Латвии и Эстонии задержали россиян по подозрению в работе на спецслужбы

9-летнего подростка арестовали за убийство в США

9-летний ребенок был арестован за убийство после того, как член семьи был смертельно ранен в голову в Туэле, штат Юта.

Новости Мира •   •  4130 просмотра
9-летнего подростка арестовали за убийство в США

ВСУ ударили HIMARS по полигону врага под Волновахой, могли погибнуть около 60 россиян

Как сообщается, Вооруженные силы Украины уничтожили около 60 российских солдат ударами из ПЗРК "Гималаи" на вражеском полигоне вблизи Волновахи, Донецкая область.

Война •   •  5785 просмотра
ВСУ ударили HIMARS по полигону врага под Волновахой, могли погибнуть около 60 россиян

Конго и Руанда на грани войны

США предупредили, что Конго и Руанда находятся на грани войны из-за обвинений в том, что Руанда поддерживает повстанцев на востоке Конго.

Новости Мира •   •  4801 просмотра
Конго и Руанда на грани войны

США обвинили двух россиян в участии в хакерской группировке LockВit

США обвинили двух граждан России в участии в хакерской группе LockVit, которая распространяла вредоносное программное обеспечение, нацеленное на компании в США и других странах.

Криминал и ЧП •   •  5579 просмотра
США обвинили двух россиян в участии в хакерской группировке LockВit