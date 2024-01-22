Прем’єр Індії Моді відкриє індуїстський храм, побудований на уламках мечеті 16 століття

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді в понеділок, 22 січня, урочисто відкриє індуїстський храм, побудований на місці колишньої історичної мечеті на півночі країни. У понеділок пройде ритуал освячення храму бога Рами, пише Reuters, передає УНН.

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У грудні 1992 року радикальні індуїсти знесли мечеть, яка стояла на цьому місці 400 років, у результаті чого почалися жорстокі заворушення, загинуло 2000 людей по всій Індії – більшість із них мусульмани.

Через 30 років Моді урочисто відкриє новий індуїстський храм на цьому історичному місці.

Оскільки на землю для храму претендували мусульмани, питання набуло політичного забарвлення. Індійський національний конгрес та низка інших опозиційних партій відмовилися бути присутніми на церемонії.

Багато хто також вважає цю подію символічним початком передвиборчої кампанії Моді. Вибори намічені на травень.

Ділянка землі, на якій розташоване святилище в Айодх'є, стала об'єктом суперечки індусів та мусульман багато десятиліть тому. Віруючі індуси кажуть, що саме в цьому місці народився Рама, що там був храм до того, як Моголи знесли його та збудували мечеть Бабрі Масджід.

У 2019 році Верховний суд передав землю індусам, а окрему ділянку виділив мусульманам.

Цитата

Бог зробив мене знаряддям для того, щоб представляти народ Індії під час освячення