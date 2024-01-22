Премьер Индии Моди откроет индуистский храм, построенный на обломках мечети 16 века

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в понедельник, 22 января, торжественно откроет индуистский храм, построенный на месте бывшей исторической мечети на севере страны. В понедельник пройдет ритуал освящения храма бога Рамы, пишет Reuters, передает УНН.

Детали

В декабре 1992 года радикальные индуисты снесли мечеть, которая стояла на этом месте 400 лет, в результате чего начались жестокие беспорядки, погибло 2000 человек по всей Индии - большинство из них мусульмане.

Через 30 лет Моди торжественно откроет новый индуистский храм на этом историческом месте.

Поскольку на землю для храма претендовали мусульмане, вопрос приобрел политическую окраску. Индийский национальный конгресс и ряд других оппозиционных партий отказались присутствовать на церемонии.

Многие также считают это событие символическим началом предвыборной кампании Моди. Выборы намечены на май.

Участок земли, на котором расположено святилище в Айодхье, стал объектом спора индусов и мусульман много десятилетий назад. Верующие индусы говорят, что именно в этом месте родился Рама, что там был храм до того, как Моголы снесли его и построили мечеть Бабри Масджид.

В 2019 году Верховный суд передал землю индусам, а отдельный участок выделил мусульманам.

Цитата

Бог сделал меня орудием для того, чтобы представлять народ Индии во время освящения написал Моди в соцсети, назвав "историческим моментом" событие, когда бог Рама займет свое место в большом храме.

Премьер-министр Индии призвал граждан зажечь лампы в домах у себя и в соседних храмах.

Дополнение

Первый этап строительства закончен. Полностью храм будет построен до декабря 2025 года. Цена строительства составляет 181 млн долларов. Средства были собраны исключительно путем пожертвований внутри страны.

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