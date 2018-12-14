Представників кросу названо кращими легкоатлетами місяця в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Катерину Коваль і Андрія Краковецького визнано найкращими легкоатлетами листопада в Україні. Про це інформує ФЛАУ, передає УНН.
Коваль посіла третє місце у командному заліку серед юніорок і четверте в індивідуальному на чемпіонаті “ABAF” з кросу на дистанції 4 км (13,35 хв).
Краковецький переміг на чемпіонаті “ABAF” з кросу у командному заліку серед юніорів і посів третє місце в індивідуальному заліку на дистанції 6 км (17,36 хв).
Нагадаємо, що минулого місяця в аналогічній номінації святкували перемогу представники стрибків у висоту та метання молота.