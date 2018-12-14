Представители кросса названы лучшими легкоатлетами месяца в Украине

Коваль заняла третье место в командном зачете среди юниорок и четвертое в индивидуальном на чемпионате “ABAF” по кроссу на дистанции 4 км (13,35 мин).

Краковецкий победил на чемпионате “ABAF” по кроссу в командном зачете среди юниоров и занял третье место в индивидуальном зачете на дистанции 6 км (17,36 мин).

Напомним, что в прошлом месяце в аналогичной номинации праздновали победу представители прыжков в высоту и метания молота.