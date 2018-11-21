Метальника Кохана вдруге поспіль визнано кращим легкоатлетом місяця в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Ярославу Магучіх і Михайла Кохана визнали найкращими легкоатлетами жовтня в Україні за підсумками голосування уболівальників, ЗМІ й експертів (члени Ради ФЛАУ), повідомляє УНН із посиланням на Федерацію легкої атлетики України.
Магучіх у жовтні перемогла на юнацьких Олімпійських іграх зі стрибків у висоту, повторивши на другому етапі юніорський рекорд України і встановивши юнацький рекорд України та найкращі результати світового сезону U18 і U20 (1,95 м). Результат на першому етапі — 1,92 м.
Кохан переміг на юнацьких Олімпійських іграх з метання 5-кілограмового молота (85,97 м на першому етапі і 85,14 м на другому етапі).
Нагадаємо, що у минулому місяці Кохан також переміг в аналогічній нагороді.
Як повідомляв УНН, саме Магучіх і Кохан були домінантами на престижну європейську премію.