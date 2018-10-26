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Визначились найкращі легкоатлети України у вересні місяці

Визначились найкращі легкоатлети України у вересні місяці

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КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Федерація легкої атлетики України оголосила кращих спортсменів даного виду спорту за підсумками вересня місяця, інформує УНН з посиланням на прес-службу ФЛАУ.

Кращою серед жінок була обрана Анна Рижикова, яка фінішувала третьою на Континентальному кубку ІААФ на дистанції 400 метрів з бар’єрами. Її час – 54,47 с, став другим результатом в європейському і сьомим у світовому топ-листах сезону. У складі збірної Європи українка посіла друге місце у командному заліку.

У вересні Рижикова також перемогла на міжнародному легкоатлетичному турнірі серії IAAF World Challenge у Загребі.
Михайло Кохан переміг з метання 5-кілограмового молоту на міжнародній юнацькій матчевій зустрічі з легкої атлетики між збірними України, Білорусі і Туреччини з другим на той момент результатом у світі серед атлетів віком до 18 років (84,27 м) та отримав визнання у чоловічій частині.

Додамо, що переможці були обрані завдяки голосування трьох груп, а саме експертної групи (Ради ФЛАУ), представників ЗМІ та вболівальників.

Нагадаємо, українських легкоатлетів номінували на звання "Зірка, яка сходить" у Європі.

Українські Національні Новини

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