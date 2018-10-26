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Определились лучшие легкоатлеты Украины в сентябре

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 октября. УНН. Федерация легкой атлетики Украины объявила лучших спортсменов данного вида спорта по итогам сентября месяца, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу ФЛАУ.

Лучшей среди женщин была выбрана Анна Рыжикова, которая финишировала третьей на Континентальном кубке ИААФ на дистанции 400 метров с барьерами. Ее время - 54,47 с, стало вторым результатом в европейском и седьмым в мировом топ-листах сезона. В составе сборной Европы украинка заняла второе место в командном зачете.

В сентябре Рыжикова также победила на международном легкоатлетическом турнире серии IAAF World Challenge в Загребе.
Михаил Кохан победил по метанию 5-килограммового молота на международной юношеской матчевой встречи по легкой атлетике между сборными Украины, Беларуси и Турции со вторым на тот момент результатом в мире среди атлетов до 18 лет (84,27 м) и получил признание в мужской части.

Добавим, что победители были выбраны благодаря голосованию трех групп, а именно экспертной группы (Совета ФЛАУ), представителей СМИ и болельщиков.

Напомним, украинских легкоатлетов номинировали на звание "Восходящая звезда" в Европе.

Украинские Национальные Новости

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