Определились лучшие легкоатлеты Украины в сентябре
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Федерация легкой атлетики Украины объявила лучших спортсменов данного вида спорта по итогам сентября месяца, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу ФЛАУ.
Лучшей среди женщин была выбрана Анна Рыжикова, которая финишировала третьей на Континентальном кубке ИААФ на дистанции 400 метров с барьерами. Ее время - 54,47 с, стало вторым результатом в европейском и седьмым в мировом топ-листах сезона. В составе сборной Европы украинка заняла второе место в командном зачете.
В сентябре Рыжикова также победила на международном легкоатлетическом турнире серии IAAF World Challenge в Загребе.
Михаил Кохан победил по метанию 5-килограммового молота на международной юношеской матчевой встречи по легкой атлетике между сборными Украины, Беларуси и Турции со вторым на тот момент результатом в мире среди атлетов до 18 лет (84,27 м) и получил признание в мужской части.
Добавим, что победители были выбраны благодаря голосованию трех групп, а именно экспертной группы (Совета ФЛАУ), представителей СМИ и болельщиков.
Напомним, украинских легкоатлетов номинировали на звание "Восходящая звезда" в Европе.