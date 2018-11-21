Метателя Кохана второй раз подряд признан лучшим легкоатлетом месяца в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Ярославу Магучих и Михаила Любимая признали лучшими легкоатлетами октября в Украине по итогам голосования болельщиков, СМИ и экспертов (члены Совета ФЛАУ), сообщает УНН со ссылкой на Федерацию легкой атлетики Украины.
Сваи магучие в октябре победила на юношеских Олимпийских играх по прыжкам в высоту, повторив на втором этапе юниорский рекорд Украины и установив юношеский рекорд Украины и лучшие результаты мирового сезона U18 и U20 (1,95 м). Результат на первом этапе - 1,92 м.
Кохан победил на юношеских Олимпийских играх по метанию 5-килограммового молота (85,97 м на первом этапе и 85,14 м на втором этапе).
Напомним, что в прошлом месяце Кохан также победил в аналогичной награде.
Как сообщал УНН, именно сваи магучие и Кохан были доминантами на престижную европейскую премию.