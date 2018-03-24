Представники Омбудсмена відвідали у камері Савченко
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Працівники Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради з прав людини ознайомились з матеріалами з особової справи народного депутата і зустрілися з нею. Про це повідомляє прес-служба Омбудсмена, передає УНН.
“Надія Савченко повідомила, що оголосила голодування, востаннє вона поїла ввечері 23 березня. На даний момент, скарг на здоров’я з її боку немає. Її прохання про гарячу воду, душ задоволено. Також роз’яснено про її право вільно обирати лікаря за необхідністю”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, Савченко висловила працівникам Омбудсмена зауваження про здійснення відеоспостереження та затоновані вікна у камері. Її зауваження перевірили, грубих порушень прав і свобод виявлено не було.
Нагадаємо, Уповноважений з прав людини Людмила Денісова здійснює особистий контроль за додержанням конституційних прав Савченко.
Як повідомляв УНН, Верховна Рада позбавила Савченко депутатської недоторканності і надала дозвіл на її затримання і арешт.
У ВР Савченко затримали, зачитавши їй повідомлення, в чому її підозрюють: злочини, передбачені ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст. 14 ч.2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а також ч.1 ст.258-3 КК. Генпрокурор Луценко раніше заявив, що є неспростовні докази того, що Савченко особисто планувала провести терористичний акт в парламенті.
Шевченківський районний суд Києва 23 березня обрав для Савченко запобіжний захід у вигляді арешту на 59 днів — до 20 травня.