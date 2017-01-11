Представники Нацгвардії та Посольства Литви обговорили питання співпраці
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. Керівництво Нацгвардії та представники Посольства Литовської Республіки в Україні обговорили можливі напрямки подальшої співпраці. Про це УНН повідомили у прес-службі МВС.
Сьогодні, 11 січня, пройшла робоча зустріч керівництва Національної гвардії України з представниками Посольства Литовської Республіки на чолі з послом Марюсом Януконісом.
Литовців ознайомили із діяльністю, структурою, напрямками розвитку та процесом реформування Національної гвардії України, а також разом обговорили можливі напрямки подальшої співпраці.
“Міжнародна підтримка є актуальною та необхідною для Національної гвардії України, а двостороннє співробітництво з Литовською Республікою сприятиме зміцненню дружніх стосунків”, − зауважив командувач Нацгвардії Юрій Аллеров.
У свою чергу литовська сторона запевнила, що буде і надалі співпрацювати з Нацгвардією України і сприятиме розвитку подальшого співробітництва.
“Ми дуже серйозно ставимося до співпраці з Національною гвардією та готові допомагати Вам в її подальшій розбудові”, − зазначив посол М.Януконіс.