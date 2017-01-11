Представители Нацгвардии и Посольства Литвы обсудили вопросы сотрудничества
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Руководство Нацгвардии и представители Посольства Литовской Республики в Украине обсудили возможные направления дальнейшего сотрудничества. Об этом УНН сообщили в пресс-службе МВД.
Сегодня, 11 января, прошла рабочая встреча руководства Национальной гвардии Украины с представителями Посольства Литовской Республики во главе с послом Марюсом Януконисом.
Литовцев ознакомили с деятельностью, структурой, направлениями развития и процессом реформирования Национальной гвардии Украины, а также вместе обсудили возможные направления дальнейшего сотрудничества.
"Международная поддержка является актуальной и необходимой для Национальной гвардии Украины, а двустороннее сотрудничество с Литовской Республикой будет способствовать укреплению дружеских отношений", - отметил командующий Нацгвардии Юрий Аллеров.
В свою очередь литовская сторона заверила, что будет и в дальнейшем сотрудничать с Нацгвардией Украины и будет способствовать развитию дальнейшего сотрудничества.
"Мы очень серьезно относимся к сотрудничеству с Национальной гвардией и готовы помогать Вам в ее дальнейшем развитии", - отметил посол М.Януконис.