Представники “ЛНР” силою намагались завербувати двох жителів Луганщини
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Служба безпеки України викрила дві спроби вербування представниками “ЛНР” із застосуванням сили двох жителів Луганщини. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.
“Контррозвідка Служби безпеки України викрила спроби представників терористичних угруповань завербувати мешканців Луганщини для виконання розвідувально-підривних завдань на території нашої держави”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що студент одного з українських вищих навчальних закладів, житель Троїцького району, періодично відвідував своїх родичів у тимчасово окупованому Луганську. Під час перетину лінії розмежування він був затриманий під вигаданим приводом представниками так званої “МДБ ЛНР”.
Через залякування та психологічний тиск бойовики вимагали від хлопця інформацію про нібито його зв’язки з українськими правоохоронними органами. Погрожуючи фізичною розправою, зловмисники змусили його підписати згоду на конфіденційне співробітництво з так званою “МДБ ЛНР”. Після повернення на підконтрольну українській владі територію він потрапив у поле зору СБУ. В ході перевірки було встановлено, що українець не виконував злочинних завдань на користь терористичної організації.
Повідомляється, що інший наш співвітчизник — мешканець Новоайдарського району, під час перебування на тимчасово окупованій території Луганщини також був протиправно затриманий учасниками незаконних збройних формувань. Зловмисники намагалися “вибити” з нього зізнання у нібито підготовці до вчинення диверсії у тимчасово окупованому Луганську. В обмін на звільнення вимагали від чоловіка негласно співпрацювати з так званою “МДБ ЛНР”.
Після відмови українця від “пропозиції”, йому нанесли тяжкі тілесні ушкодження та залишили непритомним у лісі. Згодом чоловіку вдалося потрапити на підконтрольну українській владі територію Луганщини, де йому було надано медичну допомогу.
Нагадаємо, контррозвідка викрила та попередила у Дніпрі підривну діяльність агента російських спецслужб.