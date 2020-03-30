Представители "ЛНР" силой пытались завербовать двух жителей Луганской области

"Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила попытки представителей террористических группировок завербовать жителей Луганской области для выполнения разведывательно-подрывных задач на территории нашего государства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что студент одного из украинских высших учебных заведений, житель Троицкого района, периодически навещал своих родственников во временно оккупированном Луганске. При пересечении линии разграничения он был задержан под вымышленным предлогом представителями так называемой "МГБ ЛНР".

Через запугивание и психологическое давление боевики требовали от парня информацию о якобы его связи с украинскими правоохранительными органами. Угрожая физической расправой, злоумышленники заставили его подписать согласие на конфиденциальное сотрудничество с так называемой "МГБ ЛНР". После возвращения на подконтрольную украинской власти территорию он попал в поле зрения СБУ. В ходе проверки было установлено, что украинец не выполнял преступных задач в интересах террористической организации.

Сообщается, что другой наш соотечественник - житель Новоайдарского района, во время пребывания на временно оккупированной территории Луганской области также был противоправно задержан участниками незаконных вооруженных формирований. Злоумышленники пытались "выбить" из него признание в якобы подготовке к совершению диверсии во временно оккупированном Луганске. В обмен на освобождение требовали от мужчины негласно сотрудничать с так называемой "МГБ ЛНР".

После отказа украинца от "предложения", ему нанесли тяжелые телесные повреждения и оставили без сознания в лесу. Впоследствии мужчине удалось попасть на подконтрольную украинской власти территорию Луганской области, где ему была оказана медицинская помощь.

Напомним, контрразведка разоблачила и пресекла в Днепре подрывную деятельность агента российских спецслужб.