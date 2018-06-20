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Представники "Альфа-груп" передумали боротися за майно депутата Святаша

Представники "Альфа-груп" передумали боротися за майно депутата Святаша

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 червня. УНН. Представники "Альфа-груп" відкликали позов про зняття арешту з нерухомого майна компаній "АІС", передає УНН.

Розгляд позову мав відбутися сьогодні в Голосіївському суді столиці, але, перед самим засіданням стало відомо що "КУА Будівельні проекти" - афілійована з "Альфа-груп" юрособа - відкликала свій позов.

Раніше УНН повідомляв, що "КУА Будівельні проекти" намагалась в суді звільнити з-під арешту нерухоме майно групи компаній "АІС" народного депутата Дмитра Святаша та його партнера, екс-регіонала Василя Полякова.

Арешти були накладені за ініціативою Головного управління Нацполіції столиці в рамках розслідування кримінального провадження за фактом шахрайського заволодіння кредитними коштами АТ "УкрСиббанк" у розмірі близько 50 млн доларів.

З судових матеріалів випливає, що група компаній, пов'язаних з Корпорацією "АІС" в 2007 році отримала у АТ "УкрСиббанк" кредити в загальному розмірі близько 50 млн доларів, після чого керівництво групи вирішило їх не повертати.

Запорукою виконання планів неповернення кредитів стало виведення з Корпорації "АІС" та інших пов'язаних з нею підприємств, які виступали фінансовими і майновими поручителями, всіх активів, на які банк міг би звернути стягнення при спробі повернути борг в судовому порядку.

Частина активів, що не були обтяжені заставами та іпотеками, була виведена на підконтрольні групі "АІС" компанії, а іпотечні об'єкти "продані" підставним особам і в подальшому декілька разів перепродані, щоб приховати сліди злочину, вказують слідчі. У матеріалах кримінального провадження зазначено, що шахраям сприяли нотаріуси та інші невстановлені особи, які підробляли рішення судів для виключення записів про обтяження з державних реєстрів.

Щоб уникнути подібних маніпуляцій з нерухомістю, поліцією і були ініційовані арешти.

Крім Голосіївського суду, зняти зазначені арешти раніше намагалися і в Шевченківському суді, у результаті чого одна з суддів у справі Вікторія Світлицька заявила про погрози і тиск з боку нардепа Святаша.

Заяви судді майже відразу спростували через прес-службу суду, проте, нагадаємо, це не перший прецедент втручання в судові процеси з боку політика.

У 2015 році ЗМІ повідомляли, що Святаш погрожував розправою судді Вищого спеціалізованого суду Галині Мостовій.

При цьому раніше повідомлялося, що між компаніями "АІС" депутата Святаша і Президентом "Альфа-банку" Лукановим існує таємний документ про реструктуризацію заборгованості в розмірі 40 млн дол. від 2013 року. Цим документом передбачався механізм виведення заборгованості на афілійовані фінансові компанії із подальшим погашенням їх в обмін на продовження кредитних ліній Святаша.

В "Альфа-банку" існування зазначеного документа спростовують. Але разом з тим, в декларації Святаша дійсно вказані діючі кредитні лінії від "Альфа-банку", незважаючи на те, що політик за реєстром Мін'юсту є злісним боржником інших банків. Крім того, в 2013 році ЗМІ, посилаючись на офіційний прес-реліз "АІС", писали про те, що компанії вдалося підписати угоду про реструктуризацію заборгованості "Альфа-банку".

Нагадаємо, депутат Святаш внесений в "чорний" реєстр Мін'юсту як злісний банківський боржник і не має права виїжджати за межі України до виконання зобов'язань.

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