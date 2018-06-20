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Представители “Альфа-групп” передумали бороться за имущество депутата Святаша

Представители “Альфа-групп” передумали бороться за имущество депутата Святаша

Киев  •  УНН

 • 9152 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. Представители “Альфа-групп” отозвали иск о снятии ареста с недвижимого имущества компаний “АИС”, передает УНН.

Рассмотрение иска должно было состояться сегодня в Голосеевском суде столицы, но, перед самым заседанием стало известно что “КУА Строительные проекты” — аффилированное с “Альфа-групп” юрлицо - отозвало свой иск.

Ранее УНН сообщал, что “КУА Строительные проекты” пытался в суде освободить из-под ареста недвижимое имущество группы компаний “АИС” народного депутата Дмитрия Святаша и его партнера, экс-регионала Василия Полякова.

Аресты были наложены по инициативе Главного управления Нацполиции столицы в рамках расследования уголовного производства по факту мошеннического завладения кредитными средствами АО “УкрСиббанк” в размере около 50 млн долларов.

Из судебных материалов следует, что группа компаний, связанных с Корпорацией “АИС” в 2007 году получила у АО “УкрСиббанк” кредиты в общем размере около 50 млн долларов, после чего руководство группы решило их не возвращать.

Залогом воплощения планов по невозврату кредитов стал вывод из Корпорации “АИС” и других связанных с ней предприятий, которые выступали финансовыми и имущественными поручителями, всех активов, на которые банк мог бы обратить взыскание при попытке вернуть долг в судебном порядке.

Часть активов, которые не были обременены залогами и ипотеками, была выведена на подконтрольные группе “АИС” компании, а ипотечные объекты “проданы” подставным лицам и в последующем несколько раз перепроданы, чтобы скрыть следы преступления, указывают следователи. В материалах уголовного производства указано, что мошенникам способствовали нотариусы и другие неустановленные лица, которые подделывали решения судов для исключения записей об обременении из государственных реестров.

Во избежание подобных манипуляций с недвижимостью, полицией и были инициированы аресты.

Помимо Голосеевского суда, снять указанные аресты ранее пытались и в Шевченковском суде, в следствии чего одна из судей по делу Виктория Светлицкая заявила об угрозах и давлении со стороны нардепа Святаша.

Заявления судьи почти сразу опровергли через пресс-службу суда, однако, напомним, это не первый прецедент вмешательства в судебные процессы со стороны политика.

В 2015 году СМИ сообщали, что Святаш угрожал расправой судье Высшего специализированного суда Галине Мостовой.

При этом ранее сообщалось, что между компаниями “АИС” депутата Святаша и Президентом “Альфа-банка” Лукановым существует тайный документ о реструктуризации задолженности в размере 40 млн долл. от 2013 года. Этим документом предусматривался механизм вывода задолженности на аффилированные финансовые компании c последующим погашением их взамен на продолжение кредитных линий Святашу.

В “Альфа-банке” существование указанного документа опровергают. Но вместе с тем, в декларации Святаша действительно указаны действующие кредитные линии от “Альфа-банка”, несмотря на то, что политик по реестру Минюста является злостным должником других банков. Кроме того, в 2013 году СМИ, ссылаясь на официальный пресс-релиз “АИС”, писали о том, что компании удалось подписать соглашение о реструктуризации задолженности “Альфа-банка”.

Напомним, депутат Святаш внесён в “чёрный” реестр Минюста как злостный банковский должник и не имеет права покидать пределы Украины до выполнения обязательств.

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