Представник ООН: Східне Алеппо ризикує стати "гігантським кладовищем"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Заступник генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй з гуманітарних питань Стівен О'Браєн під час засідання Ради Безпеки ООН відеозв'язком із Лондона закликав припинити облогу сирійського Алеппо через загрозу знищення жителів міста, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
“Заради людяності ми закликаємо (...) ми просимо (...) сторони та тих, хто має вплив, щоб вони зробили все, що в їхніх силах задля захисту цивільного населення і забезпечення доступу до блокованої частини східного Алеппо, перш ніж вона стане одним гігантським кладовищем”, — цитує слова О’Браєна агенція AFP. За його словами, на тлі наближення зими час для дій спливає.
Національна коаліція опозиційних і революційних сил Сирії в листі до ООН також закликала “вжити негайних рішучих кроків задля захисту цивільних осіб в Алеппо і зупинити варварський наступ проти них”.
Кілька країн 30 листопада спробували шляхом ухвалення резолюції ООН домогтися десятиденного припинення вогню в Алеппо, однак вони наразилися на спротив Росії. Представник Великобританії при ООН Меттью Райкрофт заявив, що Рада Безпеки не може діяти через позицію Росії, яка в жовтні заблокувала резолюцію щодо припинення бомбардувань Алеппо. Він звинуватив Москву в тому, що вона навмисне блокує надання медичної допомоги та доставку гуманітарних вантажів жителям.
Представник Росії при ООН Віталій Чуркін відкинув критику, заявивши, що уряд Сирії прагне ліквідувати екстремістів, таких як члени “Фронту ан-Нусра”, та назвав гуманітарні ініціативи “спробою захистити терористів”.
“Без урахування наших головних занепокоєнь проект резолюції не пройде”, — сказав він.
Постійна представниця США в ООН Саманта Пауер закликала підтримати резолюцію, яка передбачає 10-денне припинення вогню.
“Це не складне питання. Той, хто каже вам протилежне, не має на меті виживання сирійських цивільних”, — сказала вона.
Як повідомляв УНН, внаслідок артилерійської атаки в Алеппо 45 осіб загинуло, десятки було поранено.