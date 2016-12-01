Представитель ООН: Восточное Алеппо рискует стать "гигантским кладбищем"

"Ради человечности мы призываем (...) мы просим (...) стороны и тех, кто имеет влияние, чтобы они сделали все, что в их силах для защиты гражданского населения и обеспечения доступа к блокированной части восточного Алеппо, прежде чем она станет одним гигантским кладбищем ", - цитирует слова О'Брайена агентство AFP. По его словам, на фоне приближения зимы время для действий истекает.

Национальная коалиция оппозиционных и революционных сил Сирии в письме ООН также призвала "принять немедленные решительные шаги для защиты гражданских лиц в Алеппо и остановить варварский наступление против них".

Несколько стран 30 ноября попытались путем принятия резолюции ООН добиться десятидневного прекращения огня в Алеппо, однако они натолкнулись на сопротивление России. Представитель Великобритании при ООН Мэттью Райкрофт заявил, что Совет Безопасности не может действовать из-за позиции России, которая в октябре заблокировала резолюцию о прекращении бомбардировок Алеппо. Он обвинил Москву в том, что она умышленно блокирует оказание медицинской помощи и доставку гуманитарных грузов жителям.

Представитель России при ООН Виталий Чуркин отверг критику, заявив, что правительство Сирии стремится ликвидировать экстремистов, таких как члены "Фронта ан-Нусра", и назвал гуманитарные инициативы "попыткой защитить террористов".

"Без учета наших главных беспокойств проект резолюции не пройдет", - сказал он.

Постоянная представительница США в ООН Пауэр призвала поддержать резолюцию, предусматривающую 10-дневное прекращение огня.

"Это не сложный вопрос. Тот, кто говорит вам обратное, не имеет целью выживания сирийских гражданских ", - сказала она.

Как сообщал УНН, в результате артиллерийской атаки в Алеппо 45 человек погибли , десятки получили ранения.