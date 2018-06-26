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Представник ОБСЄ закликав звільнити Сенцова та інших політв'язнів

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 червня. УНН. Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір закликав звільнити українських журналістів Станіслава Асєєва, Романа Сущенка та Миколу Семену, режисера Олега Сенцова. Про це він сказав під час конференції у Києві у вівторок, передає УНН.

"Я повторюю свій заклик негайного звільнення Станіслава Асєєва... Я повторюю заклик звільнити... (скасувати - ред.) всі санкції, які накладені на Миколу Семену в Криму... Роман Сущенко, який був затриманий у Росії, має бути також негайно і безумовно звільнений... Щодо Олега Сенцова, який був заарештований у Криму і все ще знаходиться у тюрмі в Сибіру, я закликаю ще раз припинити його затримання. Жоден режисер не має бути засуджений за його роботу", - зазначив Дезір.

Нагадаємо, Генсек Ради Європи Турбйорн Ягланд подав офіційне прохання до президента Росії Володимира Путіна помилувати українського режисера Олега Сенцова, який в ув'язнені в РФ голодує вже більше 40 днів.

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