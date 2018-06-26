Представитель ОБСЕ призвал освободить Сенцова и других политзаключенных
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июня. УНН. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал освободить украинских журналистов Станислава Асеева, Романа Сущенко и Николая Семену, режиссера Олега Сенцова. Об этом он сказал во время конференции в Киеве во вторник, передает УНН.
"Я повторяю свой призыв немедленного освобождения Станислава Асеева... Я повторяю призыв освободить... (отменить - ред.) все санкции, наложенные на Николая Семену в Крыму... Роман Сущенко, который был задержан в России, должен быть также немедленно и безусловно освобожден... Что касается Олега Сенцова, который был арестован в Крыму и все еще находится в тюрьме в Сибири, я призываю еще раз прекратить его задержание. Ни один режиссер не должен быть осужден за его работу", - отметил Дезир.
Напомним, Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд подал официальную просьбу к президенту России Владимиру Путину помиловать украинского режиссера Олега Сенцова, который в заключении в РФ голодает уже более 40 дней.