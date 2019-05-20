Представник Кабміну в Раді Денисенко подав у відставку
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Представник Кабінету міністрів у Верховній раді, народний депутат від БПП Вадим Денисенко написав заяву про відставку. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву Денисенка на його сторінці Facebook.
"Написав заяву про складання повноважень представника уряду в парламенті", - написав він.
Нагадаємо, прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що прийняв рішення піти у відставку в середу, 22 травня.
Володимир Гройсман має намір увійти до складу нового парламенту в результаті дострокових виборів разом із своїми однодумцями.