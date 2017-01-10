Правова експертиза спростувала обвинувачення на адресу керівництва банку “Михайлівський”
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Службові особи банку “Михайлівський” при укладенні договору відступлення права вимоги між банком та компанією “Інвестиційно-розрахунковий центр” діяли в межах чинного законодавства та наданих повноважень. До такого висновку дійшли експерти Науково-дослідного інституту приватного права та підприємництва імені академіка Ф.Г.Бурчака, повідомляє УНН.
Зокрема, експерти з’ясували, що укладання та виконання вказаного договору не призвело до збільшення зобов’язань банку “Михайлівський” перед фізичними особами в межах гарантованої суми відшкодування за рахунок зменшення зобов’язань перед юридичною особою . А відтак це не могло слугувати підставою для віднесення банку до категорії неплатоспроможних.
“За Договором Товариство („Інвестиційно-розрахунковий центр“ — ред.) відступало за плату Банку права вимоги за кредитними договорами з фізичними особами. Тобто, за Договором, банк не набув статусу боржника перед фізичними особами, а фізичні особи відповідно не набули прав кредитора до банку.
Іншими словами, виконання умов Договору не має своїм наслідком збільшення зобов’язань банку перед фізичними особами. Навпаки, у зв’язку з укладенням та виконанням Договору Банк отримав права грошової вимоги до фізичних осіб, внаслідок чого збільшувались зобов’язання фізичних осіб перед банком...
Тому факт придбання банком у Товариства прав вимоги за договором не може бути визначений в якості підстави для визнання банку неплатоспроможним”, — йдеться у висновку.
Враховуючи вищезазначене, експерти науково-дослідного інституту дійшли до висновку, що службові особи банку “Михайлівський” діяли в межах чинного законодавства України та наданих повноважень.
Нагадаємо, в травні 2016 року Нацбанк визнав банк “Михайлівський” неплатоспроможним, хоча ще в кінці квітня офіційно повідомляв, що банк виконує план фінансового оздоровлення.
Банк був визнаний неплатоспроможним на підставі переведення вкладів фізичних осіб з фінансової компанії на баланс банку. Це, на думку НБУ, збільшило навантаження на Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) з 1,6 млрд грн. до 2,6 млрд грн.
Однак, як з’ясувалось, вклади фізичних осіб з фінансової компанії на баланс банку були переведені на вимогу самого НБУ. Так, своєю постановою Нацбанк зобов’язав банк “Михайлівський” здійснити вказані операції в рамках графіку, погодженого з НБУ.
Як раніше повідомляв УНН, банк “Михайлівський” оскаржує визнання його неплатоспроможним. На думку експертів, він може виграти справу і відновити свою діяльність через суд.