Правовая экспертиза опровергла обвинения в адрес руководства банка "Михайловский"
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Служебные лица банка "Михайловский" при заключении договора уступки права требования между банком и компанией "Инвестиционно-расчетный центр" действовали в рамках действующего законодательства и предоставленных полномочий. К такому выводу пришли эксперты Научно-исследовательского института частного права и предпринимательства имени академика Ф.Г.Бурчака, сообщает УНН.
В частности, эксперты выяснили, что заключение и выполнение указанного договора не привело к увеличению обязательств банка "Михайловский" перед физическими лицами в пределах гарантированной суммы возмещения за счет уменьшения обязательств перед юридическим лицом. А следовательно, это не могло служить основанием для отнесения банка к категории неплатежеспособных.
"По Договору Общество ("Инвестиционно-расчетный центр" - ред.) отступало за плату Банку права требования по кредитным договорам с физическими лицами. То есть, по Договору, банк не получил статус должника перед физическими лицами, а физические лица соответственно не приобрели права кредитора.
Иными словами, выполнение условий Договора не имеет своим следствием увеличение обязательств банка перед физическими лицами. Напротив, в связи с заключением и исполнением Договора Банк получил права денежного требования к физическим лицам, в результате чего увеличивались обязательства физических лиц перед банком...
Поэтому факт приобретения банком у Общества прав требования по договору не может быть определен в качестве основания для признания банка неплатежеспособным", - говорится в заключении.
Учитывая вышесказанное, эксперты научно-исследовательского института пришли к выводу, что должностные лица банка "Михайловский" действовали в рамках действующего законодательства Украины и предоставленных полномочий.
Напомним, в мае 2016 года Нацбанк признал банк "Михайловский" неплатежеспособным, хотя еще в конце апреля официально сообщал, что банк выполняет план финансового оздоровления.
Банк был признан неплатежеспособным на основании перевода вкладов физических лиц из финансовой компании на баланс банка. Это, по мнению НБУ, увеличило нагрузку на Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) с 1,6 млрд грн. до 2,6 млрд грн.
Однако, как выяснилось, вклады физических лиц из финансовой компании на баланс банка были переведены по требованию самого НБУ. Так, своим постановлением Нацбанк обязал банк "Михайловский" осуществить указанные операции в рамках графика, согласованного с НБУ.
Как ранее сообщал УНН, банк "Михайловский" оспаривает признание его несостоятельным. По мнению экспертов, он может выиграть дело и восстановить свою деятельность через суд.