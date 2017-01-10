Правовая экспертиза опровергла обвинения в адрес руководства банка "Михайловский"

ukru
12 марта, 19:49 • 82685 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 119778 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 113564 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 110988 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12 марта, 12:20 • 138238 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 113941 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 121019 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 130302 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 140390 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144657 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В столичном Подоле вспыхнул масштабный пожар: горит дом

В столичном Подоле вспыхнул масштабный пожар: горит дом

12 марта, 17:32 • 45901 просмотра
В Херсоне россияне атаковали дроном мужчину на балконе: подробности

В Херсоне россияне атаковали дроном мужчину на балконе: подробности

12 марта, 17:58 • 23616 просмотра
В Харьковской области расследуют избиение волонтерки начальником Лозовского ТЦК: что известно

В Харьковской области расследуют избиение волонтерки начальником Лозовского ТЦК: что известно

12 марта, 20:50 • 36228 просмотра
Украинские дроны атаковали россию: Британская разведка проанализировала самый масштабный удар

Украинские дроны атаковали россию: Британская разведка проанализировала самый масштабный удар

12 марта, 20:59 • 38882 просмотра
Информация о захвате Суджи россиянами не соответствует действительности – ЦПД

Информация о захвате Суджи россиянами не соответствует действительности – ЦПД

21:54 • 20179 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 82708 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 119785 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 103719 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 111007 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 138239 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 138089 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 146167 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 151018 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 149469 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 152814 просмотра
Актуальное
Правовая экспертиза опровергла обвинения в адрес руководства банка "Михайловский"

Правовая экспертиза опровергла обвинения в адрес руководства банка "Михайловский"

Киев • УНН

 • 7791 просмотра

КИЕВ. 10 января. УНН. Служебные лица банка "Михайловский" при заключении договора уступки права требования между банком и компанией "Инвестиционно-расчетный центр" действовали в рамках действующего законодательства и предоставленных полномочий. К такому выводу пришли эксперты Научно-исследовательского института частного права и предпринимательства имени академика Ф.Г.Бурчака, сообщает УНН.

В частности, эксперты выяснили, что заключение и выполнение указанного договора не привело к увеличению обязательств банка "Михайловский" перед физическими лицами в пределах гарантированной суммы возмещения за счет уменьшения обязательств перед юридическим лицом. А следовательно, это не могло служить основанием для отнесения банка к категории неплатежеспособных.

"По Договору Общество ("Инвестиционно-расчетный центр" - ред.) отступало за плату Банку права требования по кредитным договорам с физическими лицами. То есть, по Договору, банк не получил статус должника перед физическими лицами, а физические лица соответственно не приобрели права кредитора.

Иными словами, выполнение условий Договора не имеет своим следствием увеличение обязательств банка перед физическими лицами. Напротив, в связи с заключением и исполнением Договора Банк получил права денежного требования к физическим лицам, в результате чего увеличивались обязательства физических лиц перед банком...

Поэтому факт приобретения банком у Общества прав требования по договору не может быть определен в качестве основания для признания банка неплатежеспособным", - говорится в заключении.

Учитывая вышесказанное, эксперты научно-исследовательского института пришли к выводу, что должностные лица банка "Михайловский" действовали в рамках действующего законодательства Украины и предоставленных полномочий.

Напомним, в мае 2016 года Нацбанк признал банк "Михайловский" неплатежеспособным, хотя еще в конце апреля официально сообщал, что банк выполняет план финансового оздоровления.

Банк был признан неплатежеспособным на основании перевода вкладов физических лиц из финансовой компании на баланс банка. Это, по мнению НБУ, увеличило нагрузку на Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) с 1,6 млрд грн. до 2,6 млрд грн.

Однако, как выяснилось, вклады физических лиц из финансовой компании на баланс банка были переведены по требованию самого НБУ. Так, своим постановлением Нацбанк обязал банк "Михайловский" осуществить указанные операции в рамках графика, согласованного с НБУ.

Как ранее сообщал УНН, банк "Михайловский" оспаривает признание его несостоятельным. По мнению экспертов, он может выиграть дело и восстановить свою деятельность через суд.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика

Обратиться по вопросам размещения рекламы