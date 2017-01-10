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Правоцентристські партії Ісландії погодилися сформувати уряд

Правоцентристські партії Ісландії погодилися сформувати уряд

Київ • УНН

 • 6762 перегляди

КИЇВ. 10 січня. УНН. Правоцентристські Партія незалежності, Партія реформ і партія "Світле майбутнє" домовилися сформувати коаліційний уряд і нададуть парламенту можливість проголосувати з питання про проведення референдуму щодо вступу в Європейський Союз, передає УНН з посиланням на Reuters.

Разом коаліція матиме 32 з 63 місць в парламенті. Партія незалежності матиме 21 місце, що робить її найбільшою партією в коаліції. Проте, вона виступає проти членства в ЄС, у той час як дві інші партії підтримують ініціативу.

Партія незалежності і Партія реформ досягли угоди в понеділок. Партія "Світле майбутнє" заявила про підтримку угоди. Досягнення угоди означає вихід з політичного глухого кута з моменту проведення загальнонаціональних виборів у жовтні, пише видання.

"Угода, після обговорення, була проголосована керівництвом за допомогою електронного голосування і була прийнята партією", - сказав представник партії "Світле майбутнє" Унстейнн Йоханнссон.

У листопаді три партії не змогли сформувати коаліцію. "Ліві зелені" і "Піратська партія" також здійснили невдалу спробу сформувати уряд до того, як мандат повернули Партії незалежності.

Ісландія подала заявку на вступ до ЄС у 2009 році.

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