Правоцентристские партии Исландии согласились сформировать правительство
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Правоцентристские Партия независимости, Партия реформ и партия "Светлое будущее" договорились сформировать коалиционное правительство и предоставят парламенту возможность проголосовать за вопрос о проведении референдума относительно вступления в Европейский Союз, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Вместе коалиция будет иметь 32 из 63 мест в парламенте. Партия независимости будет иметь 21 место, что делает ее крупнейшей партией в коалиции. Однако, она выступает против членства в ЕС, в то время как две другие партии поддерживают инициативу.
Партия независимости и Партия реформ достигли соглашения в понедельник. Партия "Светлое будущее" заявила о поддержке соглашения. Достижение соглашения означает выход из политического тупика с момента проведения общенациональных выборов в октябре, пишет издание.
"Соглашение, после обсуждения, было проголосовано руководством с помощью электронного голосования и было принято партией", - сказал представитель партии "Светлое будущее" Унстейнн Йоханнссон.
В ноябре три партии не смогли сформировать коалицию. "Левые зеленые" и "Пиратская партия" также осуществили неудачную попытку сформировать правительство до того, как мандат вернули Партии независимости.
Исландия подала заявку на вступление в ЕС в 2009 году.