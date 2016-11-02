Правоохоронцям загрожує 8 років позбавлення волі за побиття жителів Миколаївщини
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Правоохоронцям загрожує вісім років позбавлення волі за побиття місцевих жителів. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Миколаївської області.
Встановлено, що у липні 2015 року двоє правоохоронців спричинили двом місцевим жителям тілесні ушкодження легкої та середньої тяжкості.
Підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Одного з правоохоронців, який перебуває на посаді оперуповноваженого Арбузинського відділення поліції, відсторонено від посади.
Дії правопорушників кваліфіковано за ч.2 ст.365 (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу) КК України.
За вчинений злочин правоохоронцям загрожує до восьми років позбавлення волі.