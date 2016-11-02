Правоохранителям грозит 8 лет лишения свободы за избиение жителей Николаевщины

Установлено, что в июле 2015 года двое правоохранителей нанесли двум местным жителям телесные повреждения легкой и средней тяжести.

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Один из стражей порядка, который занимает должность оперуполномоченного Арбузинского отделения полиции, отстранен от должности.

Действия правонарушителей квалифицированы по ч.2 ст.365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа) УК Украины.

За совершенное преступление правоохранителям грозит до восьми лет лишения свободы.