Правоохоронців нагородили за повернення в Україну меча вікінгів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Сьогодні у Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику відзначили нагородами правоохоронців, які викрили зловмисників, причетних до справи контрабанди меча вікінгів, передає кореспондент УНН.
Міністр культури України Євген Нищук нагородив відзнаками співробітників управління СБУ в Рівенській області, які знешкодили міжнародну групу контрабандистів — торгівців предметами старовини.
“Завдяки титанічній роботі співробітників СБУ ми маємо змогу приступити до реставрації меча. Адже до цього майже рік історична цінність була речовим доказом”, — сказав Є.Нищук.
Вперше в історії України було знешкоджено та перекрито канал нелегального вивезення культурних цінностей з України до країн Західної Європи.
Нагородами було відзначено співробітників СБУ Олександра Бейко та Романа Романова.
Також під час нагородження було продемонстровано меч вікінгів перед початком його реставрації та два відреставрованих меча Х-ХІ ст.
Як повідомляв УНН, що на Рівненщині співробітники Служби безпеки України викрили міжнародну групу контрабандистів, які займались вивезенням та перепродажем предметів старовини.
Також нагадаємо, що прокуратурою Рівненської області затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 36-річного жителя м.Київ, який вчинив контрабандне переміщення з України до Республіки Білорусь предмету старовини, що належить до культурних цінностей України.