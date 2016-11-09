Правоохоронці затримали розбійників в Одесі
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Правоохоронці затримали двох громадян, які скоїли розбійний напад в Одесі. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Одеської області.
Вчора, 8 листопада, до поліції надійшло повідомлення від 35-річного одесита, що двоє невідомих чоловіків, на розі вулиць М.Арнаутська – Пушкінська нанесли йому тілесні ушкодження та викрили рюкзак з особистими речами.
Під час патрулювання прилеглих до місця злочину вулиць правоохоронці помітили та затримали вказаних громадян, у яких при собі було виявлено викрадений рюкзак.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.187 КК України (розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб, або особою, яка раніше вчинила розбій або бандитизм).
Правопорушникам загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на строк від семи до десяти років із конфіскацією майна.