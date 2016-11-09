Правоохранители задержали разбойников в Одессе
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Правоохранители задержали двух граждан, совершивших разбойное нападение в Одессе. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Одесской области.
Вчера, 8 ноября, в полицию поступило сообщение от 35-летнего одессита, что двое неизвестных мужчин, на углу улиц М.Арнаутская - Пушкинская нанесли ему телесные повреждения и забрали рюкзак с личными вещами.
Во время патрулирования прилегающих к месту преступления улиц правоохранители заметили и задержали указанных граждан, у которых при себе был обнаружен похищенный рюкзак.
По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст.187 УК Украины (разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц, или лицом, ранее совершившим разбой или бандитизм).
Правонарушителям грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет с конфискацией имущества.