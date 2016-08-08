Правоохоронці затримали групу осіб, які переправляли іноземців через держкордон
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. На території Києва та Закарпатської області правоохоронці одночасно затримали групу осіб, яка займалася незаконним переправленням громадян країн Південно-Східної Азії до Європейського Союзу через державний кордон України з Угорщиною. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Чернігівської області.
Документування злочинної діяльності групи, куди входили громадянин республіки Шрі-Ланка та двоє громадян України, тривало з середини липня 2016 року.
Правопорушники пообіцяли трьом громадянам Республіки Індія переправити їх через державний кордон України за грошову винагороду в сумі 100 тисяч гривень.
За цим фактом триває досудове розслідування, розпочате за ч.3 ст.332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) КК України.
Наразі трьом особам повідомлено про підозру, готуються клопотання до суду про обрання їм запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.