Правоохранители задержали группу лиц, которая переправляла иностранцев через госграницу

Документирование деятельности преступной группы, куда входили гражданин республики Шри-Ланка и двое граждан Украины, продолжалось с середины июля 2016 года.

Правонарушители пообещали трем гражданам Республики Индия переправить их через государственную границу Украины за денежное вознаграждение в сумме 100 тысяч гривен.

По данному факту проводится досудебное расследование, начатое по ч.3 ст.332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) УК Украины.

Троим лицам сообщено о подозрении, готовятся ходатайства в суд об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.