Правоохранители задержали группу лиц, которая переправляла иностранцев через госграницу
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. На территории Киева и Закарпатской области правоохранители одновременно задержали группу лиц, которая занималась незаконной переправкой граждан стран Юго-Восточной Азии в Европейский Союз через государственную границу Украины с Венгрией. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Черниговской области.
Документирование деятельности преступной группы, куда входили гражданин республики Шри-Ланка и двое граждан Украины, продолжалось с середины июля 2016 года.
Правонарушители пообещали трем гражданам Республики Индия переправить их через государственную границу Украины за денежное вознаграждение в сумме 100 тысяч гривен.
По данному факту проводится досудебное расследование, начатое по ч.3 ст.332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) УК Украины.
Троим лицам сообщено о подозрении, готовятся ходатайства в суд об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.