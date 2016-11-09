Правоохоронці затримали чоловіка, який до смерті забив свою матір на Донеччині
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Правоохоронці затримали 27-річного жителя міста Бахмут, який до смерті забив свою матір на Донеччині. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Донецької області.
Так, 8 листопада, до поліції надійшло повідомлення від старшого, 41-річного сина загиблої про те, що, повернувшись додому він побачив свою матір мертвою. Правоохоронці, які прибули на місце події, встановили, що смерть потерпілої мала явні ознаки насильницької.
Поліція затримала 27-річного молодшого сина загиблої. Як пояснив затриманий, ввечері, 7 листопада, коли вони перебували у стані алкогольного сп’яніння, між ним та матір’ю виник конфлікт. Він побив її руками і ногами. Після нанесення побоїв син залишив тіло матері на підлозі, а сам пішов до знайомих розпивати спиртні напої.
Наступного дня старший син повернувся додому, виявив, що мати не подає ознак життя, та повідомив про це правоохоронцям.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України.
Чоловіку загрожує позбавлення волі на термін до десяти років.