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Правоохранители задержали мужчину, который до смерти забил свою мать в Донецкой области

Правоохранители задержали мужчину, который до смерти забил свою мать в Донецкой области

Киев • УНН

 • 7899 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Правоохранители задержали 27-летнего жителя города Бахмут, который до смерти забил свою мать в Донецкой области. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Донецкой области.

Так, 8 ноября, в полицию поступило сообщение от старшего, 41-летнего сына погибшей о том, что, вернувшись домой он увидел свою мать мертвой. Прибывшие на место происшествия, установили, что смерть потерпевшей имела явные признаки насильственной.

Полиция задержала 27-летнего младшего сына погибшей. Как пояснил задержанный, вечером, 7 ноября, когда они находились в состоянии алкогольного опьянения, между ним и матерью возник конфликт. Он избил ее руками и ногами. После нанесения побоев сын оставил тело матери на полу, а сам пошел к знакомым распивать спиртные напитки.

На следующий день старший сын вернулся домой, обнаружил, что мать не подает признаков жизни, и сообщил об этом правоохранителям.

По этому факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины.

Мужчине грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

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