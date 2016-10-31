Правоохоронці викрили підпільний лікеро-горілчаний цех у Мелітополі
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Правоохоронці викрили підпільний цех з виготовлення контрафактної лікеро-горілчаної продукції у Мелітополі. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.
Двоє жителів Мелітополя організували нелегальне виробництво алкоголю в центрі міста. При цьому контрафакт продавався як під марками елітних алкогольних напоїв, так і менш відомих виробників у торговельних мережах Запорізької області. Цех щомісяця реалізовував до 20 тис. літрів неякісного алкоголю.
Під час обшуків правоохоронці виявили дві тис. літрів спиртовмісної рідини і готової продукції, понад сім тис. підроблених акцизних марок, дев’ять тис. етикеток для пляшок з готовою продукцією, а також відповідне обладнання. Всього в ході обшуку вилучено підакцизних товарів на суму понад 300 тис. грн.
Відкрито кримінальне провадження за ст.204 Кримінального кодексу України.
Тривають слідчі дії.