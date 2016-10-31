Правоохранители разоблачили подпольный ликеро-водочный цех в Запорожье

Двое жителей Мелитополя организовали нелегальное производство алкоголя в центре города. При этом контрафакт продавался как под марками элитных алкогольных напитков, так и менее известных производителей в торговых сетях Запорожской области. Цех ежемесячно реализовывал до 20 тыс. Литров некачественного алкоголя.

Во время обысков правоохранители обнаружили две тыс. Литров спиртосодержащей жидкости и готовой продукции, более семи тыс. Поддельных акцизных марок, девять тыс. Этикеток для бутылок с готовой продукцией, а также соответствующее оборудование. Всего в ходе обыска изъято подакцизных товаров на сумму свыше 300 тыс. Грн.

Открыто уголовное производство по ст.204 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия.



