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Правоохоронці попереджають мешканців Київщини про небезпеку купання в річці Рось

Правоохоронці попереджають мешканців Київщини про небезпеку купання в річці Рось

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 червня. УНН. Через вилив інсектициду в річку Рось правоохоронці попереджають мешканців населенних пунктів, де протікає річка або її протоки, не ловити у водоймі рибу, не купатись і не випасати худобу принаймні добу. Про це у коментарі УНН повідомив речник ГУНП в Київській області Микола Жукович.

“Техногенна аварія трапилась не на території Київської області, але на територію Київської області насувається ця трагедія, тому ми попереджаємо людей, ми направляємо зараз екіпажі патрульної поліції і груп реагування поліції у найближчі населенні пункти, де пролягає річка Рось, а також є притоки, щоб попередити мешканців, щоб вони не ловили рибу, не купались і не випасали худоби принаймні добу”, — сказав Жукович, відповідаючи на питання про вилив інсектициду в річку.

З його слів, пізніше через аварію збереться техногенна комісія, яка буде визначати наступні кроки.

Нагадаємо, за інформацією Білоцерківської РДА Київської області, в результаті ДТП на території Винницької області 1 тонна інсектициду потрапила до притоки річки Рось. Ймовірно, отрутохімікат вже досяг самої річки.

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