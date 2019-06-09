Правоохоронці попереджають мешканців Київщини про небезпеку купання в річці Рось

“Техногенна аварія трапилась не на території Київської області, але на територію Київської області насувається ця трагедія, тому ми попереджаємо людей, ми направляємо зараз екіпажі патрульної поліції і груп реагування поліції у найближчі населенні пункти, де пролягає річка Рось, а також є притоки, щоб попередити мешканців, щоб вони не ловили рибу, не купались і не випасали худоби принаймні добу”, — сказав Жукович, відповідаючи на питання про вилив інсектициду в річку.

З його слів, пізніше через аварію збереться техногенна комісія, яка буде визначати наступні кроки.

Нагадаємо, за інформацією Білоцерківської РДА Київської області, в результаті ДТП на території Винницької області 1 тонна інсектициду потрапила до притоки річки Рось. Ймовірно, отрутохімікат вже досяг самої річки.