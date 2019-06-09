Правоохранители предупреждают жителей Киевской области об опасности купания в реке Рось
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июня. УНН. Из-за попадания инсектицида в реку Рось правоохранители предупреждают жителей населенных пунктов, где протекает река или ее протоки, что нельзя не ловить в водоеме рыбу, купаться и пасти скот по крайней мере сутки. Об этом в комментарии УНН сообщил спикер ГУНП в Киевской области Николай Жукович.
"Техногенная авария произошла не на территории Киевской области, но на территорию Киевской области надвигается эта трагедия, поэтому мы предупреждаем людей, мы направляем сейчас экипажи патрульной полиции и групп реагирования полиции в ближайшие населенные пункты, где протекает река Рось, а также притоки, чтобы предупредить жителей, чтобы они не ловили рыбу, не купались и не пасли скот по крайней мере сутки", - сказал Жукович, отвечая на вопрос о попадании инсектицида в реку.
По его словам, позже из-за аварии соберется техногенная комиссия, которая будет определять следующие шаги.
Напомним, по информации Белоцерковской РГА Киевской области, в результате ДТП на территории Винницкой области 1 тонна инсектицида попала в приток реки Рось. Вероятно, ядохимикат уже достиг самой реки.