Правоохоронці Одеси викрили наркоторговця, який зберігав вдома зброю і боєприпаси

В ході санкціонованих обшуків за місцем проживання та реєстрації наркоторговця працівники поліції виявили та вилучили один пакунок зі 100 г речовини, схожої на марихуану, два кілограмових пакунка з речовиною, схожою на амфетамін, 38 пігулок, схожих на екстазі, згорток вагою 1 гз порошкоподібною речовиною, схожою на кокаїн та електронні ваги. Також правоохоронці виявили та вилучили три пістолети — “Форт”, “Сталкер” та один без назви і маркування, калібру 9 мм, також 7 набоїв до них, гранати з запалом типу “РГО”, штик-ніж, два згортки з залишками наркотичної речовини та дві маски типу “Балаклава”.

Вилучені наркотичні засоби та зброю направлено на експертне дослідження.

Наразі працівниками поліції встановлюються особи, причетні до наркозлочинної діяльності 45-річного одесита.

“Зловмисника затримано та відносно нього застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За цим фактом розпочато кримінальні провадження за ч.3 ст.307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів), ч.1 ст.309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) та за ч.1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 9 до 12 років”, — зазначив начальник VІІІ територіального управління з обслуговування Одеської, Миколаївської та Херсонської областей Департаменту протидії наркозлочинності НПУ Віталій Августенюк.

Нагадаємо, житель Житомирщини зберігав вдома гранати, патрони та наркотики.