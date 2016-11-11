Правоохранители Одессы разоблачили наркоторговца, который хранил дома оружие и боеприпасы

В ходе санкционированных обысков по месту жительства и регистрации наркоторговца работники полиции обнаружили и изъяли один пакет с 100 г вещества, похожего на марихуану, два килограммовых пакета с веществом, похожим на амфетамин, 38 таблеток, похожих на экстази, сверток весом 1 гз порошкообразным веществом, похожей на кокаин и электронные весы. Также правоохранители обнаружили и изъяли три пистолета - "Форт", "Сталкер" и один без названия и маркировки, калибра 9 мм, также 7 патронов к ним, гранаты с запалом типа "РГО", штык-нож, два свертка с остатками наркотического вещества и две маски типа "Балаклава".

Изъятые наркотические средства и оружие направлено на экспертное исследование.

Сейчас сотрудниками полиции устанавливаются лица, причастные к незаконной деятельности 45-летнего одессита.

"Злоумышленник задержан и в отношении него применена мера пресечения в виде содержания под стражей. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.3 ст.307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), ч.1 ст.309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) и по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 12 лет", - отметил начальник VІІІ территориального управления по обслуживанию Одесской, Николаевской и Херсонской областей Департамента противодействия наркопреступности НПУ Виталий Августенюк.

Напомним, житель Житомирской области хранил дома гранаты, патроны и наркотики.