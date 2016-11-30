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Правоохоронці ліквідували незаконну АЗС у Рівному

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. Співробітниками податкової міліції ГУ ДФС у Рівненській області припинено діяльність чергової незаконної автозаправної станції, передає УНН з посиланням на прес-службу ДФС.

Правоохоронці ліквідували незаконну АЗС у Рівному

У рамках операції “Акциз-2016” встановлено, що у м. Рівне житель Рівненської області здійснює реалізацію дизельного палива без державної реєстрації як суб’єкта господарювання.

Під час проведених заходів з незаконного обігу вилучено 7,6 тонн ДП та автозаправний пункт.

Загальна вартість вилучених ТМЦ становить близько 220 тис. грн.

Вилучені ТМЦ передані на відповідальне зберігання.

Нагадаємо, нелегальні АЗС на Дніпропетровщині за 9 міс реалізували фальсифікованого пального на понад 2,3 млн грн.

При цьому, за словами С.Корецького, цивілізований ринок постійно і відверто говорить про ситуацію, яка зараз складається на ринку палива через “розгул” “сірих” дилерів.

“Ми пишемо відкриті листи, звертаємося до правоохоронних органів з тим, щоб вони вживали всіх необхідних дій для того, аби зупинити цю незаконну діяльність.

Звичайно, у стані економічної кризи люди будуть шукати для себе більш дешевші варіанти, і пального також. Завдання одне — позакривати незаконні осередки паливного бізнесу, та дати таким чином можливість системним гравцям, які сплачують всі податки, які везуть якісне пальне, працювати так, як вони працюють”, — наголосив гендиректор компанії WOG.

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