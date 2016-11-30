Правоохранители ликвидировали незаконную АЗС в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Сотрудниками налоговой милиции ГУ ГФС в Ровенской области прекращена деятельность очередной незаконной автозаправочной станции, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГФС.
В рамках операции "Акциз-2016" установлено, что в г. Ровно житель Ровенской области осуществляет реализацию дизельного топлива без государственной регистрации как субъекта хозяйствования.
В ходе проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято 7,6 тонн ДП и автозаправочный пункт.
Общая стоимость изъятых ТМЦ составляет около 220 тыс. грн.
Изъятые ТМЦ переданы на ответственное хранение.
Напомним, нелегальные АЗС в Днепропетровской за 9 мес реализовали фальсифицированного топлива более чем на 2,3 млн грн.
При этом, по словам С.Корецкого, цивилизованный рынок постоянно и откровенно говорит о ситуации, которая сейчас складывается на рынке топлива из-за "разгула" "серых" дилеров.
"Мы пишем открытые письма, обращаемся в правоохранительные органы с тем, чтобы они принимали все необходимые действия для того, чтобы остановить эту незаконную деятельность.
Конечно, в состоянии экономического кризиса люди будут искать для себя более дешевые варианты, и горючего тоже. Задача одна - позакрывать незаконные ячейки топливного бизнеса, и дать таким образом возможность системным игрокам, которые платят все налоги, которые везут качественное топливо, работать так, как они работают", - подчеркнул гендиректор компании WOG.