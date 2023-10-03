Правоохоронці конфіскували активи оборонного підприємства рф на майже 5,5 млн доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Мін’юсту щодо передачі в дохід України активів російського оборонного концерну на майже 5,5 млн доларів, повідомляє УНН із посиланням на СБУ.
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«За матеріалами Служби безпеки Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Мін’юсту щодо передачі в дохід України продукції російського підприємства ПАТ «Роствертол», - йдеться у повідомленні.
Деталі
Мова йде про партію комплектуючих для систем управління бойовими гелікоптерами, яку один із львівських заводів виготовив для ростовської компанії за контрактом від 2011 року.
Загальна вартість вилученої продукції становить майже 5,5 млн доларів, вказали в СБУ.
Доповнення
У відомстві зазначають, що ПАТ «Роствертол» є одним з ключових підприємств військово-промислового комплексу рф, яке виробляє гвинтокрили для окупаційних угруповань.
Компанія сподівалась отримати своє замовлення з українського заводу ще у 2014 році, до початку вторгнення рф. Однак, українські контррозвідники заблокували передачу вертолітних комплектуючих до росії.
Після конфіскації вилученої продукції правоохоронці ініціюватимуть передачу технологічних складових на користь виробництва озброєнь для ЗСУ, вказали в СБУ.
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