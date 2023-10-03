Правоохранители конфисковали активы оборонного предприятия рф на почти 5,5 млн долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Минюста о передаче в доход Украины активов российского оборонного концерна на почти 5,5 млн долларов, сообщает УНН со ссылкой на СБУ.
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«По материалам Службы безопасности Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Минюстиции о передаче в доход Украины продукции российского предприятия ПАО «Роствертол», - говорится в сообщении.
Детали
Речь идет о партии комплектующих для систем управления боевыми вертолетами, которую один из львовских заводов изготовил для ростовской компании по контракту от 2011 года.
Общая стоимость изъятой продукции составляет почти 5,5 млн долларов, указали в СБУ.
Дополнение
В ведомстве отмечают, что ПАО «Роствертол» является одним из ключевых предприятий военно-промышленного комплекса рф, которое производит вертолеты для оккупационных группировок.
Компания надеялась получить свой заказ с украинского завода еще в 2014 году, до начала вторжения рф. Однако, украинские контрразведчики заблокировали передачу вертолетных комплектующих в Россию.
После конфискации изъятой продукции правоохранители будут инициировать передачу технологических составляющих в пользу производства вооружений для ВСУ, указали в СБУ.
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